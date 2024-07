Itutulak ng Senado ang resolusyon upang igiit kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na suspendihin ang kontrobersyal na PUV Modernization Program hanggat hindi nareresolba ang mga butas sa nasabing programa.

Sa hearing ng Senate Committee on Public Services, dumalo si Senate President Francis “Chiz” Escudero para lamang kontrahin ang PUV modernization plan dahil hindi umano ito lubos na napagplanuhan at naging pabigat lamang sa mga tsuper at operator.

“Sa halagang P2.5 million kada isa, saan naman kukuha ng pambayad noon ‘yung operator o ‘yung driver? Kahit anong computation ang gawin ninyo, para mabayaran ang buwanang hulog sa isang PUV na P2.5 million ang halaga, kahit magkandakuba ang driver, kulang 24 oras na pamamasada para mabayaran ‘yon nang may kita pa rin ang operator at ‘yung driver,” katuwiran ng Senate chief.

Dahil dito, hiniling ni Escudero kay Senador Raffy Tulfo, chairman ng komite, na maghain ng resolus­yon upang hilingin kay Pangulong Marcos ang suspensiyon ng PUVMP.

“Kaya imbes na panukalang batas o dagdag dito, makakapagpasa tayo agad ng resolusyon expressing the sense of the Senate na hinihiling at ipinapanawagan sa Pangulo na pansamantala munang suspendihin hangga’t hindi nasasagot lahat ng mga katanungan, lahat ng problema, at lahat ng kuwestiyong pinansyal kaugnay ng modernisasyong ito,” giit ni Escudero.

Sa naturang hearing, kinastigo ni Escudero ang Department of Transportation (DOTr) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) dahil sa pamimilit nito sa programa kahit marami ang apektadong tsuper at operator.

“Hindi ito pinag-isipan, hindi ito pinaghandaan at hindi tinanong man lang ‘yung sektor mismo ng PUV bago ito pinatupad sa nakaraang administrasyon. Sa madaling salita, brinaso lamang po ito eh,” saad ng Senate president.