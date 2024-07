Caloy Yulo namumuro sa floor exercise gold

MARKADO si world champion Filipino gymnast Carlos Edriel ‘Caloy’ Yulo sa isang event ng 2024 Paris Olympics matapos maglabas ng prediksiyon ang International Gymnast Online nakaraan na mag-uuwi ito ng gintong medalya.

Ang nabanggit na IGO ang kilalang international gymnastics e-zine at nangungunang sports magazine.

Binanggit ng IGO na malaki ang tsansa ni 24-year-old Yulo na masungkit ang gold medal sa men’s floor exercise kontra defending Olympic champion Artem Dolgopyat ng Israel.

“If Carlos Yulo of the Philippines manages to be consistent, he could easily top the field on floor. Great Britan’s Luke Whitehouse should be a major factor on this event,” nakasaad sa website ng IGO.

Ayon pa sa IGO, medyo nahihirapan si Dolgopyat sa kanyang consistency kaya tingin nila ay masisilat siya ni Yulo.

“Defending champion Artem Dolgopyat from Israel has the difficulty and the consistency; hence, his presence on the podium at most major competitions,” ayon sa post ng IGO.

Nasama rin ang pangalan ni Yulo sa men’s vault at ayon sa IGO puwedeng masikwat ng Pinoy ang silver medal habang ang prediksyon nila ay si Artur Davtyan ng Armenia ang mananalo ng gold medal.

Samantala, prediksiyon naman ng Sports Illustrated ay silver medal ang maiuuwi ni Yulo sa men’s floor exercise.

Magpapadala ang Pilipinas ng 22 athletes sa Paris para lumahok sa gymnastics (4), boxing (5), weightlifting (3), rowing (1), fencing (1), golf (2), athletics (3), swimming (2) at judo (1). (Elech Dawa)