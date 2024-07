BINI kinabog si Katy Perry sa YouTube

Number one ngayon sa CHOEAEDOL app ang P-pop idol girl group na BINI.

Ang CHOEAEDOL ay sikat na K-pop ranking and community app kung saan naipapakita ng mga fan ang kanilang pagmamahal sa iniidolo nilang K-pop idol sa pamamagitan ng pagbibigay ng hearts sa mga ito.

Sa pambihira ngang pagkakataon ay hindi isang K-pop idol girl group ang nanguna sa Girl Group category.

Tinalo ng BINI ang mga naglalakihang K-pop girl groups na TWICE na nasa Top 2, aespa na nasa ikatlong puwesto, sinundan ng NiziU sa ikaapat na puwesto, at sa ikalima naman ang MAMAMOO.

Isang panibagong international achievement ito ng Nation’s Girl Group na mainit na winelcome ng CHOEAEDOL.

“WELCOME TO #CHOEAEDOL, BINI,” pagbati nila sa grupo sa post nila sa X (dating Twitter).

Dagdag pa nila, “BINI is now on the FIRST place on CHOEAEDOL! You can make a support ad in the Philippines on CHOEAEDOL! Give the gift of advertising to #BINI.”

Maliban sa pangunguna sa K-pop community ay tinalo rin ng Kapamilya girl group ang bagong music video ni Katy Perry na ‘Woman’s World’ na kasabay ng release ng music video nila na ‘Cherry On Top’.

Mayroon na ring 10 million views sa YouTube ang music video song ni Katy pero ang music video na ‘Cherry On Top’ ay mayroong 11 million views na!

Wish nga ng mga BLOOM (tawag sa fans nila), ay mas lalo pang lumakas sa international music scene ang BINI!

Bonggels! (Byx Almacen)