Belle Mariano binida ‘a day in my life’

Bilang mga celebrity, for sure ay palaging busy ang kanilang mga araw at mukhang hindi nga exception diyan si Belle Mariano!

Totoo ngang peak talaga ng kanyang career ngayon dahil kaliwa’t kanan nga ang kanyang mga ganap at engagements. Isang patunay rin nito ang kanyang busy schedule sa ibinahagi niyang ‘a day in my life’.

Sa pamamagitan nga ng isang Instagram reel ay nagbahagi ang aktres ng kanyang mga ganap sa loob ng isang araw.

Tampok nga ni Belle sa video ang dalawang endorsement event na kanyang pinuntahan kung saan nagbahagi siya ng ilang highlights at moments kasama ang kanyang mga faney. Ang bongga!

Talagang hindi rin matawaran ang suporta ng mga faney ni Belle dahil makikitang dinumog siya sa dalawang event at may pa-placard pa ang iba.

Makikita nga rin sa video ang pagbibigay ni Belle ng autograph sa isang fan na nasa autism spectrum, na talaga namang nakaka-antig ng puso.

Pinusuan ng ng maraming netizen ang pasilip na ito ni Belle sa kanyang daily life at nagbigay sila ng kanya-kanyang hanash:

“Effective ambassador, indeed. Bring it on!”

“So radiant with this no makeup – makeup look!”

“When she smiles, she glows!”

It’s so nice to see nga na nae-enjoy ng ka-love team ni Donny Pangilinan ang mga ganap nito sa buhay despite her busy schedule.

Ang bongga ni Belle, ha! (Carl Balasa)