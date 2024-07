Belle, KDLex magsasama sa concert ni Louie Ocampo

Inanunsyo ng Kapamilya noontime show na ‘It’s Showtime’ ang upcoming concert ng award-winning composer na si Louie Ocampo.

Pinamagatang ‘The Maestro Series: The Louie Ocampo Playlist’ kung saan makakasama ni Louie ang mga new generation OPM singer sa pangunguna ng New Gen Concert Sensation na si Belle Mariano.

Nanghinayang nga ang DonBelle fans na hindi makakasama ni Belle ang kanyang ka-love team na si Donny Pangilinan sa nasabing concert, pero malay natin manood naman ito.

Kahit hindi kumpleto ang DonBelle love team ay mapupuno pa rin ng kilig ang nasabing concert dahil kasama rin doon ang New Gen Love Team na KDLex nina KD Estrada at Alexa Ilacad.

Ang kinakikiligang OPM love team at ‘Tawag ng Tanghalan Duets’ Grand Champion na sina JM dela Cerna at Marielle Montellano ay bahagi rin ng ‘The Maestro Series: The Louie Ocampo Playlist’.

Ibibirit naman nina ‘Tawag ng Tanghalan’ (Year 6) Grand Champion Lyka Estrella at The Philippines’ Soul Diva Klarisse de Guzman ang mga timeless classic song.

Makakasama rin ni Louie ang mga kapwa niya hurado sa ‘Tawag ng Tanghalan’ na si Asia’s Pop Heartthrob Darren at ang The Prince of Pinoy Pop na si Erik Santos.

Magaganap ang ‘The Maestro Series: The Louie Ocampo Playlist’ sa August 24 sa The Theatre at Solaire sa may Paranaque City.

Exciting! (Byx Almacen)