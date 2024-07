Bar owner, 2 pa kinikilan magdyowang ‘nagmilagro’ sa cr, tiklo

KALABOSO ang may-ari, bouncer at janitor ng isang bar nang tangkain nilang kikilan ang magsyota na nagkulong at nabidyuhan nilang gumagawa umano ng milagro sa kanilang banyo noong Sabado sa Cagayan De Oro.

Nadakip ang mga ito sa kinasang entrapment operation ng mga tauhan ng Regional Anti Cybercrime Group Unit (RACU) 10 sa kahabaan ng Corrales Extension, Cagayan de Oro City.

Ayon kay PNP-ACG Director Brig. Gen. Ronnie Francis Carriaga, nag-ugat ang operasyon matapos na humingi ng tulong ang isang binata dahil hinihingan umano siya ng P2,000 ng bouncer ng bar kapalit ng hindi nito pagkalat sa social media ng maselang video nila ng kanyang girlfriend.

Sinabi ng lalaki na sikretong.nabidyuhan ng isa sa mga ito ang maselang tagpo nila ng kanyang girlfriend at ginamit itong panakot sa kanila para magkapera ang mga ito.

Dahil dito ay lumapit ang binata sa RACU 10 at doon isinagawa ang pagbitag sa bouncer ng bar na natuklasan kalaunan na kasabwat ng may ari at janitor.

Nakakulong na ang mga suspek sa RACU 10. (Edwin Balasa)