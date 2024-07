At least nakasabay sina Manny, Jinkee: Ruffa Gutierrez naiwan ng eroplano

Nakakaaliw si Ruffa Gutierrez dahil naiwan na naman siya ng kanyang flight papuntang ibang bansa.

Actually, hindi na bago kay Ruffa ito. Ilang beses na siyang hindi umabot sa kanyang flights, ha!

Pero si Ruffa pa nga mismo ang nag-post na hindi nga siya umabot sa kanyang flight.

‘Yung morning flight sana niya nitong Martes ay naging afternoon na.

Pero sobrang traffic naman kasi dahil sa napakalakas na ulan at bumaha pa kaya hindi siya umabot sa kanyang flight, ha!

Pero mabuti na lang at may afternoon flight pa kaya kaagad siyang na-rebooked.

At nang ka-text nga namin si Ruffa, ikinuwentong nakasabay niya ang pamilya ni Manny Pacquiao sa lounge.

Papunta rin daw sina Manny, Jinkee at ang kanilang mga anak sa Japan. Same flight sila, pero layover lang si Ruffa sa Japan at sa Amerika ang tuloy niya.

Siyempre, tsika-tsika muna si Ruffa kina Manny, Jinkee na mga kaibigan ng kanilang pamilya.

Anyway, sandaling bakasyon lang ang gagawin ni Ruffa at babalik din siya kaagad ng Pilipinas dahil birthday nga ng panganay niyang anak na si Lorin on August 3. (Jun Lalin)