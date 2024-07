Apo ni Willie Revillame, pinagpipiyestahan sa socmed ang topless pic

Marami ang na-shookt nang bumalandra sa social media ang topless photo ni Elijah Palanca, anak ni Meryll Soriano kay Bernard Palanca.

Pinost kasi ng BFF naming si Mel Martinez sa kanyang Instagram, ang picture nilang mag-lolo habang nagba-bonding sa swimming pool.

Yes, apo na ng aktor si Elijah dahil pamangkin niya si Meryll!

Nagulat ang netizens dahil hindi nila expected na binata na at super pogi raw pala ng apo nina Willie Revillame at Maricel Soriano (older sister niya ang nanay ni Meryll na si Bec Bec Soriano).

Napa-wow lalo ang online showbiz kibitzers dahil sa hotness ng body ni Elijah. Ang bongga na pinagpipiyestahan sa socmed ng mga netizen ang topless pic ng teenager and in fairness, magaganda ang mga komento sa kanya, ha!

Actually, 17 years old pa lang si Elijah pero kitang- kita na ang pagiging matinee idol in the making niya. Mas gaganda pa ang katawan niya ‘pag nag-start na siyang mag-gym.

May pagmamahanan naman si bagets, remember, miyembro noon ng The Hunks ang tatay niyang si Bernard, ha!

Marami rin ang natakam noon kay Bernard nang active pa siya sa showbiz at nakikitang naka-topless rin.

Iisa nga ang panawagan ng netizens — gusto nilang pasukin na ni Elijah ang showbiz tutal galing naman siya sa pamilya ng mga artista.

Komento nga ng isang gigil na gigil na netizen sa kagwapuhan ng anak nina Meryll at Bernard, “He has all the qualities ng isang artista, guwapo, matangkad, at flawless, for sure magaling din ‘yang umarte gaya ng parents at mga kamag-anak niya!”

Matagal ko nang kaibigan ang pamilya Soriano at Martinez kaya nakita ko na si Elijah noong baby pa siya hanggang sa lumaki na.

Alam kong matagal na siyang gustong i-manage ng isang kilalang celebrity-talent manager pero umayaw pa noon si Meryll dahil gusto niya muna makatapos ng pag-aaral ang kanyang panganay na anak.

Pero bet naman ni Elijah ang mag-artista at alam ko rin na nag-acting workshop na siya sa kanyang Lolo Mel. Oh well, sana nga payagan na ng parents niya na tuluyang pasukin ng teenager ang pag-aartista, ha!

Good luck, Elijah!