Alex Eala pang-143 na sa WTA singles ranking

ITINALA ni 2022 US Open Junior Women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang bagong pinakamataas na career-high world ranking sa no. 143 sa singles at no. 208 sa doubles sa pinakabagong listahan ng Women’s Tennis Association (WTA) kasunod ng kanyang pagwawagi sa singles at doubles sa International Tennis Federation (ITF) Women’s 100 Tennis Tournament sa Vitoria-Gasteiz, Spain.

Umangat ang 19-anyos na Globe Ambassador at dating Rafa Nadal Academy scholar na si Eala ng 12 hagdan pataas sa kanyang dating singles ranking na no. 155 habang umakyat din ito sa kabuuang 31 hakbang mula sa dating ika-239 na puwesto sa doubles.

Nakamit ng 19th Asian Games double gold medalist at Cambodia SEA Games triple medalist na si Eala ang bagong career-high sa world rankings bunga ng huling mga resulta ng kanyang dominasyon sa W100 Vitoria-Gasteiz sa Spain nakaraang linggo kung saan iniuwi nito ang kanyang ikalimang singles pro title at ikatlo naman na doubles.

Inaasahang tataas pa ang rankin ni Eala na agad na magbabalik sa aksiyon sa W125 Polish Open sa Warsaw, Poland simula ngayong Miyerkoles. (Lito Oredo)