AbanTV – News | SONA ni Marcos perfect score – Bong, Lani

Ikinatuwa ng mag-asawang Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Congresswoman Lani Mercado-Revilla ang mga nabanggit ng Pangulong Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr. na tumagos sa kanilang puso bilang isang Filipino o naramdaman nila ang pagka-Filipino. Ayon kay Senador Revilla ikinatuwa niya ang pagbanggit ng pangulo sa food security, pag-ban sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGO), ang paninindigan sa West Philippine Sea sa pagbanggit na 'Atin Ito' at ang pagbanggit sa dagdag allowance sa mga guro na iniakda ng senador na ang Kabikat sa Pagtuturo Act. Pinuri naman ni Congresswoman Mercado-Revilla ang pangulo sa pagpapalakas sa sistema sa edukasyon na talagang concerns aniya ng mambabatas at ang distribution at paggawa ng libro para sa mga paaralan at mga estudyante. #Teletabloid #NewsPH #SONA #SONA2024 #SONAsaDWAR #AnoAngBago #pbbm #bongbongmarcos #pogo #westphilippinesea #teachers

