45K ektarya kakargahan ng patubig ni BBM

Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang ikatlong State of the Nation Address (SONA) ang patuloy na pagbubukas at pagkukumpuni ng mga irigasyon sa buong Pilipinas.

Ngayong taon din aniya, bibigyan ng patubig ang halos 45,000 ektarya ng bagong lupain.

“Bubuhayin din nating muli ang irigasyon sa halos tatlumpu’t walong libong ektarya ng lupain sa buong bansa,” saad pa niya.

“Isa sa mga natapos na proyekto ay ang stage two ng Malitubog-Maridagao Irrigation Project. Halos sampung libong ektarya ng lupain sa North Cotabato at sa Maguindanao del Sur ang maseserbisyuhan ng irigasyon na ito,” dagdag pa niya.

Ayon sa Pangulo, ilan sa mga ginagawang irigasyon ngayon ay solar.

“Ibig sabihin, pinapatakbo ang mga ito ng haring araw, hindi nauubos at hindi nangangailangan ng paggamit ng krudo. Isang halimbawa ay ang kakabukas lamang na Cabaruan Solar-Powered Pump Irrigation Project sa Quirino, Isabela,” wika niya.

“Samantala, dahil sa Jalaur River Multipurpose Project sa Iloilo, halos tatlumpu’t dalawang libong ektarya ng lupain ang mabibigyan ng patubig. Patutunayan ng proyekto sa Jalaur River ang pinalalawig na potensyal ng irigasyon. Hindi na lamang patubig sa sakahan ang kaya nitong gawin. Ito na rin ay magagamit sa pagkontrol ng baha, paglikha ng kuryente at pati na rin para sa turismo,” patuloy pa niya. (IS)