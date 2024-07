2 estudyante binuwis buhay sa nalulunod na bata

NASAWI ang dalawang estudyante matapos silang lamunin ng alon habang sinisikap sagipin ang isang siyam na taong-gulang na bata na tinangay ng alon sa malalim na bahagi ng ilog sa Angat, Bulacan noong Linggo.

Parehong idineklarang dead on arrival sa ospital ang mga biktimang sina Jerome Chavez at Jonathan Retobado, kapuwa 15-anyos at mga residente sa Sitio Buga,Barangay Sta.Elena sa Hagonoy, Bulacan dahil sa pagkalunod.

Ayon sa ulat, nangyari ang insidente sa Pugpog River sa Barangay Sta.

Cruz sa bayan ng Angat pasado alas-onse nang tanghali.

Naliligo sa ilog ang batang si John Patrick, residente sa lugar, nangtangayin ito ng alon.

Agad siyang tinulungan ng dalawang biktima na maiahon at madala sa ligtas na lugar pero isang malakas na alon ang humampas sa mga ito hanggang tuluyan silang tangayin ng tubig.

Samantala. ligtas na nakarating sa pampang ang bata.

Narekober ang katawan ng dalawang estudyante at dinala sa Angat Rural Health Unit ng Angat Rescue Team pero hindi rin sila nakaligtas. (Jun Borlongan)