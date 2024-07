16-anyos na hacker nakalawit sa GenSan

LAGLAG sa mga tauhan ng Philippine National Police-Anti-Cybercrime Group (PNP0ACG) at General Santos City Police Office ang isang 16-anyos na suspek matapos nitong i-hack ang account ng dalawang pulis sa lungsod.

Ayon kay PNP-ACG Director Brig. Gen. Ronnie Francis Carriaga, dinakip ang suspek sa bisa ng tatlong warrant to search, seize, and examine computer data idahil sa paglabag sa Republic Act 10175 o The Cybercrime Prevention Act of 2012.

Nag-ugat aniya ang operasyon laban sa menor de edad na suspek nang makatanggap sila ng impormasyon na nag-post ito ng information system login credentials ng dalawang miyembro ng PNP sa kanyang Facebook account.

Dahil dito, nakompromiso ang personal information at sensitibong rekord ng dalawang pulis.

Dagdag pa ng ACG, pinasok din ng hacker ang website ng ilang government at private agency, gayundin ng ilang eskuwelahan.

Iniimbestigahan na ng PNP-ACG ang motibo ng binatilyong suspek sa pag-hack nito sa account ng dalawang pulis at iba pang account. (Edwin Balasa)