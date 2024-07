INATASAN ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos ang Philippine National Police (PNP) na lumikha ng task force para tukuyin ang responsable sa pag-upload at pagpapakalat ng pekeng video ng isang lalaking bumabatak at ipinapahiwatig na ito ay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

Sa isinagawang press briefing sa Camp Crame, inatasan ni Abalos sina Director for Intelligence and Detective Management (DIDM) Brig. Gen. Matthew Baccay at PNP Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) Director Ronnie Francis Carriaga na pangunahan ang pag-imbestiga sa kaso.

Ayon kay Abalos, hindi sila naniniwala na si Pangulong Marcos ang nasa video at ikinumpara pa niya ito sa tunay na itsura ng Pangulo at ng lalaki na nasa video.

Ani kalihim kitang-kita ang pagkakaiba sa facial features ng lalaki sa video at ng Presidente mismo.

“Sa aking pagtingin sa video, hindi ako naniniwala na ang nandoon ay ang Pangulo. Sa tagal na kilala ko ang Pangulo, ang features niya ay hindi ganito,” giit ng kalihim.

Tinukoy pa niya ang tenga ng lalaki sa video na aniya ay malaki ang pagkakaiba sa tenga ng Pangulo.

Samantala, tinawag ng Malacañang na fake ang videong umiikot ngayon sa social media na ginamit sa Maisug rally sa Los Angeles kung saan ipinakita ang Pangulo na umano’y gumagamit ng ilegal na droga.

Ayon sa Malacañang, isa itong malisyosong pagtatangka upang sirain ang administrasyon ni Pangulong ferdinand Marcos Jr.

Tinawag ng Palasyo na isang kaduwagan na sa ibang bansa gawin ang paninira upang makaiwas sa hurisdiksyon ng pag-uusig sa Pilipinas

Dahil dito’y hiniling ng Malacañang sa US authorities na imbestigahan at dalhin sa korte ang mga nasa likod ng paninira sa Presidente.

Ang video kung saan ipinapakita umanong gumagamit ng ilegal na droga ang Presidente ay inilabas sa internet ng kanyang mga kritiko partikular na ang vlogger na si Maharlika o Claire Eden Contreras sa tunay na buhay.

Samantala, kumbinsido si Abalos na target ng may utak sa viral video na pabagsakin ang integridad at pahiyain ang Pangulo sa mismong araw ng ikatlong State of the Nation Address (SONA) ng huli.

Samantala, sinabi ni Baccay na hindi makakalusot ang sinuman na nasa likod ng paninira sa Pangulo.

Ang gumawa ng pekeng video ay maaari aniyang mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10175, ang Cybercrime Prevention Act. (Aileen Taliping, Dolly Cabreza/Edwin Balasa)