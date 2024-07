`Survey’ ng kapulisan sa Mabini, Batangas, kinondena

Kinondena ng mga lokal na opisyal ang isinasagawang `survey’ ng kapulisan sa Bayan ng Mabini, Batangas kung saan tinatanong ang mga elected local barangay officials kung kanino sila kumakampi sa kasalukuyang pulitika ng bayan.

Ang nasabing survey ay nagdulot ng kontrobersya at agam-agam sa mga opisyal at mamamayan ng Mabini.

Sa bayan ng Mabini, hayag na magkalaban sa politika ang pamilya ng nakaupong Mayor Nilo Villanueva at ang kontra partido nilang si dating Mayor Noel Luistro. Ang nasabing survey ay nagdudulot ng pangamba dahil tila ito ay pamumulitika ng kapulisan sa ilalim ng pagpapanggap na isang survey.

Ayon sa mga lokal na opisyal, hindi katanggap-tanggap ang ganitong klase ng pamumulitika ng kapulisan dahil ito ay malinaw na naglalayon na impluwensyahan ang mga opinyon at pagkakaisa ng mga barangay officials. Nagpahayag ng kanilang pagkadismaya ang mga opisyal at sinabi nilang ito ay nagpapakita ng kawalang respeto sa kanilang mga posisyon at sa proseso ng demokrasya.

Nanawagan ang mga local barangay officials sa pamunuan ng Philippine National Police (PNP), partikular kay PNP Chief Rommel Francisco Marbil, na agarang imbestigahan ang insidenteng ito.

Hiniling nila na matigil ang ganitong mga gawain at masigurong mananatiling neutral ang kapulisan sa mga usaping pulitikal upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan.

Displaying