Still Somehow nanilat sa Triple Crown 3rd leg

NABULAGA ng kabayong si Still Somehow ang mga karerista nang manalo ito sa katatapos na 2024 Philracom “3rd Leg Triple Crown Stakes Race” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Bakbakan agad sa unahan paglabas ng aparato sina Batang Manda at Worshipful Master habang malayong tersero at pang-apat sina Primavera at Still Somehow.

Sa kalagitnaan ng karera ay umungos na ng apat na kabayong agwat si Batang Manda kay Worshipful Master habang tersero na si Still Somehow pero nasa mahigit na 10 kabayo na ang agawat nito sa unahan.

Pagsapit ng far turn ay hindi pa rin nagbabago ang puwesto ni Batang Manda, pangalawa si Worshipful Master habang umuusad na papalapit si Still Somehow kasama ang liyamadong si Ghost.

Papalapit ng home turn ay halos magkapanabayan na sa unahan sina Batang Manda, Worshipful Master, Still Somehow at Ghost kaya naman naging mainitan ang bakbakan sa rektahan.

Bandang huling 50 metro ng labanan ay umungos si Still Somehow at nanalo ito ng may isang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Batang Manda.

Sinakyan ni jockey John Allyson Pabilic, inirehistro ni Still Somehow ang tiyempong 2:09.4 minuto sa 2,000-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Tisha Sevilla ang P1.5M premyo.

Nakopo ng may-ari ni Batang Manda ang P562,500, samantalang P312,500 at P125,000 ang natangggap ng mga owner ng third at fourth placer na sina Worshipful Master at Ghost, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)