Sibakin ang mga pa-cute na opisyal

Sa dami ng mga nangyayari sa bansa at naka-tatlong State of the Nation Address (SONA) na, iisipin ng iba na parang matagal na sa puwesto si PBBM. Pero napagtanto ng marami nating ayudanatics na kurimaw na nakakadalawang taon pa lang siya sa Palasyo at wala pa sa kalahati ng kaniyang anim na taong termino.

Pero bago ‘yan, gumanda ang laban ng US Presidential elections matapos magpasya si lolo Joe Biden na hindi na siya hihirit ng re-election sa darating na Nobyembre, laban kay Donald Trump.

Batay sa mga survey sa Amerika, bagaman dikit ang labanan sa rematch nina Lolo Joe, 81-anyos, at Trump, 78, mas lumabas na si Lolo Joe ang naghahabol kay Trump. Pero matapos ang nangyaring sablay na pag-asinta kay Trump kamakailan, ang tingin ng mga miron eh nakakuha ng simpatiya sa pangyayari si Trump.

Hindi lang naman ang edad ni Lolo Joe ang dahilan kaya maging ang mga kapartido niya eh pinapaatras siya. Kapansin-pansin na rin na pumapalya na ang memorya niya sa maraming pagkakataon. Ilan beses nang nasilip ang pagsablay ng memorya ni Lolo Joe sa mga presscon at naging mabagal din ang pick-up niya sa nakaraang debate nila ni Trump.

Kaya dito sa Pilipinas, may mga kandidato na nagiging allergic din sa mga debate dahil ayaw mabisto kapag slow sila o parang “lata,” o maingay lang dahil walang laman. Ang mga Pinoy naman, mababait sa mga kandidato na hindi sumasali sa mga debate at ibinoboto pa rin. Kaya kapag nanalo ang kandidato, saka lang nila malalaman na “sabaw” lang pala at walang laman.

Sa pag-atras nga ni Lolo Biden, nakatuon ngayon ang atensyon sa kaniyang VP na si Kamala Harris, 59, na malamang na maging panlaban nila kay Trump. Ang tanong nga lang, handa na kaya ang Amerika na magkaroon ng kauna-unahan nilang babaeng presidente na “itim” pa?

Nagkaroon na sila ng itim na presidente na si Barrack Obama, pero babaeng itim, oks lang kaya sa mga Amerikano?

Bagaman posibleng maging bentahe sa mga itim na botante si Harris, papaano naman kaya sa mga puti? Ang mangyayari riyan, pagalingan na lang sa propaganda para makuha rin ni Harris ang suporta ng ibang “may kulay” ang balat at mga migrante sa kanila.

Ang malaking tanong din, kapag nawala na si Lolo Joe, ano kaya ang magiging suporta ng susunod na presidente ng US sa Pilipinas, partikular sa usapin ng West Philippines Sea? Marinig pa rin kaya natin sa US ang linyang “ironclad” na suporta nila sa ‘Pinas?

Sa Pilipinas, kailangan din siyempre ni PBBM ng suporta mula sa kaniyang mga opisyal. Sabi nga ng mga kurimaw natin, dahil nakatatlong SONA na ang pangulo, ibig sabihin, nakakatatlong pangako na rin siya sa mga Pinoy.

Bagaman nakakadalawang taon pa lang siya sa puwesto, mas gusto raw ng mga kurimaw na makita na ang katuparan ng mga pangako sa pangatlong taon. Kung pagbabatayan ang mga resulta ng survey, ang mahal na presyo pa rin ng mga bilihin at serbisyo ang nais ng mga Pinoy na malutas ng gobyerno.

Hindi nga naman nakakatuwa na mahal pa rin ang bigas at parang nagkakalokohan lang sa singil ng kuryente na ibaba nang kaunti sa isang buwan, pero biglang sisirit naman sa susunod na buwan. Problema pa rin ang mahal na gasolina at diesel, na kakambal ng mahal na pasahe. Kaya ang kakapiranggot na wage hike, balewala rin lalo na kung wala namang mapasukan na trabaho.

Dahil papasok pa lang sa ikatlong taon ang termino ni PBBM, hirit ng mga kurimaw, silipin ang mga pinaggagawa ng kaniyang mga itinalagang opisyal kung nakakatulong ba sa kaniya o nagpapa-cute lang sa puwesto.

Para sa mga kurimaw natin, hindi raw dapat balewalain ang trust at approval ratings ng mga opisyal lalo pa’t steady at nananatiling mataas ang mga numero ng self-appointed “designated survivor” na si VP Sara Duterte. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”.