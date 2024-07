Sey niyo Julia, Paulo? Kim-Gerald magic buhay na buhay pa rin

Pinagkaguluhan ng mga netizen ang mala-reunion na eksena ng mga former ‘Pinoy Big Brother’ housemates sa ‘ASAP Natin ‘To’ noong Linggo (July 21) para sa kick-off ng bagong season na ‘PBB Gen 11’.

Bongga ang pagsama-sama ng mga ‘PBB’ big winners na sina Nene Tamayo, Kim Chiu, Melai Cantiveros, Maymay Entrata, Anji Salvacion. Hindi naiwasan ng mga fan na maging nostalgic sa nasaksihan nilang ‘powerful’ na pagsasama ng dating housemates ni Kuya.

Pero siyempre, nagpasaya nang husto, na may kasamang kilig na rin, ang muling pagsasama sa isang stage nina Kim, Gerald Anderson. Buhay na buhay pa rin talaga ang Kimerald, ha!

Kaaliw nga ang mensahe ng mga netizen sa dalawa, lalo na sa ABS-CBN na humihiling talaga ng reunion movie, teleserye para sa Kim, Gerald, ha!

Ano kaya ang masasabi nina Julia Barretto, Paulo Avelino sa chika ng mga Kimerald fans?

“Oh, Kim and Gerald in one frame. Sana magka-teleserye sila.”

“Ano ba ‘yan, buhay na buhay pa rin talaga ang magic ng Kimerald, ha!”

“Nakakabitin, hindi sila pinagtabi sa stage. Pero please, bigyan niyo sila ng teleserye.”

“Tumibok ulit ang Kimerald heart ko.”

“Sa totoo lang, may chemistry pa rin ang Kimerald, kahit hindi sila magtabi sa stage.”

“Reunion project, teleserye man o pelikula para kina Kim at Gerald, please. Long overdue na `yan.”

“Biglang nag-trending ang Kimerald, kahit hindi sila magkatabi.”

“Kimerald, the only PBB season na tinutukan ko.”

“Ang Kimerald ang kinabaliwan ko noon, na sana maulit ngayon.”

Anyway, umulan din ng good vibes dahil sa grand homecoming nga ng mga housemates lalo na ang pinakaunang grand winner na si Nene.

“Goosebumpsss!! The reunion of all reunions!! Pinagsama sama ang mga PBB ex housemates all throughout the years, with the OG Big Winner Kumander Nene leading the pack.”

“Si Nene Tamayo consistent talaga mula noon hanggang ngayon na sobrang saya niya talaga pag nagtitipon silang lahat. Same energy talaga binibigay niya.”

At siyempre, marami ang na-excite para kay Alexa Ilacad na dating housemate rin na ngayon ay isa na sa mga host ng show.

“Congrats PBB especially to the Gen Z host, Alexa Ilacad. Galing mo kaya deserve mo ang maging Kuya’s Gen Z bestie.”

Usap-usapan din sa social media ang bagong season ng ‘PBB’ dahil sa pinakaunang LGBTQ couple na housemates sa Bahay ni Kuya.

Ay, very promising ang PBB, ha! Ang dami agad-agad ganap!

Abangan! (Dondon Sermino)