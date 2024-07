Salot sa sabungan bigyan ng leksiyon

MARAMI talagang malalakas ang loob gumawa ng kalokohan sa sabungan ano mga kasabong?

Kapag nahuli naman, sobra makahingi ng tawad at kahit gulpi-sarado at kawawang-kawawa ang itsura eh magpapalipas lang ng ilang linggo o buwan eh arya na naman sila.

Kahit wala akong panlaban ay nagpupunta ako sa sabungan, maliban sa pagta-trabisya ay nagmamasid na rin ng mga sultada, minsan kahit panalo ka ay maiinis ka dahil makakapanood ka ng tsopeng sultada.

Hindi papalo iyung manok kahit nakaka-tatlong liparan na hindi aangat iyung tsope na manok at kapag napitik ay biglang sirit agad ang dugo, halatang hindi rin hinanda.

Nakikita ko naman na kapag diskumpiyadong sultada eh pinu-puwera ng organizer iyung sultada, pero minsan may nakakalusot lalo na kapag ang aakyat eh kilala na maayos din magmanok.

Minsan mahirap din patunayan kung tsope pero mag-iisip ka dahil nadedehado sa talpakan at sa parada, hindi papago, minimum ang pusta, iyung manok hindi kumikilos, maputla ang mukha kaya nahihirapan ikasa ng kasador.

Sana maging mahigpit ang sabungan at organizers sa pagsuri, kawawa kasi iyung ibang sabungero na ang gusto lang mamili ng tatayaan, mamusta at maglibang.

At doon sa mga mahihilg sa kalokohan, pumarehas kayo, ang ganda maglaban ngayon, No Pot Money, mababa ang minimum bet tapos malaki ang per win at malalaki ang premyo sa 2-hits.