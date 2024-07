Ruelle Canino pipiga ng utak sa Europe

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si reigning national women’s champion Ruelle Canino sa European tour kung saan ay isa sa pakay nito ang maging susunod na Woman Grandmaster ng Pilipinas.

Maliban sa WGM title, ang paglaro nito ay parte na rin ng kanyang preparasyon sa FIDE World Chess Olympiad sa darating na Setyembre.

Nakagawa ng history ang 16-year-old Woman FIDE Master na si Canino nang maging pinakabatang naging kampeon sa Philippine National Women’s Chess Championships na ginanap sa Malolos, Bulacan noong Marso.

Kaya naman nakakuha ang Far Eastern University standout ng slot para irepresenta ang Pilipinas sa Asian Indoor and Martial Arts Games sa Thailand sa October at sa Olympiad sa Setyembre 10 hanggang 23 sa Budapest, Hungary. (Elech Dawa)