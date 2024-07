Patuloy na paninindigan ng Pilipinas ang karapatan sa West Philippine Sea (WPS) sa kabila ng pinasok na kasunduan sa China para sa pagdadala ng suplay sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA) nitong Lunes.

Ginawa ng DFA ang pahayag kasabay ng pagtanggi sa pahayag ng China na pumayag ang Pilipinas sa ilang kondisyon na dating tina-tanggihan ng bansa.

“For the Philippines, this means that we will continue to assert our rights and jurisdiction in our maritime zones as entitled under UNCLOS, including in Ayungin Shoal which is within the Philippines’ exclusive economic zone (EEZ) and continental shelf,” ayon kay DFA Spokesperson Ambassador Teresita Daza.

Kinasa raw nila ang kasunduan sa China upang mapahupa ang tensiyon sa WPS kung saan noong Hunyo 17 lamang ay nagsagupa ang mga tauhan ng Philippine Navy at China Coast Guard na nagresulta sa pagkasugat ng ilang sundalo, isa ay naputulan ng daliri.

“In our desire to de-escalate the situation in the South China Sea and to manage differences in a peaceful manner, we emphasize that the agreement was done in good faith,” diin pa niya.

Hindi umano tumpak ang sinabi ng China na dapat magkaroon ng “prior notification and on-site confirmation” sa nasabing deal.

“I want to stress that the agreement was concluded with the clear understanding by both sides that it will not prejudice our respective national positions,” paliwanag ni Daza.