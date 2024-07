NAKA-HEIGHTENED alert na ang Philippine Coast Guard District Northeastern Luzon bilang pagha­handa sa paghambalos ng bagyong Carina sa ilang bahagi ng bansa.

Inatasan ni Coast Guard District Northeastern Luzon (CGDNELZN) Commander, CG Captain Ludovico Librilla Jr., ang lahat ng kanilang station at substation na maging alerto at siguru­hing naka-activate ang kanilang mga deployable response group (DRG), search and rescue (SAR) na mga bangka, sasakyan at iba pang kagamitan para sa agarang pagtugon sa nangangailangan ng tulong.

Kasabay nito’y pinayuhan din ni Librilla ang mga lokal na mangingis­da at residente sa mga low-lying area na ma­ging handa sa lahat ng oras sakaling bahain ang kanilang mga lugar at kailangan nilang lumikas.

“Essential first aid and rescue equipment, as well as radio communication devices, are fully operational in case of emergencies. This is to ensure the safety and security of people within our area of responsibility,” ani Librilla.

Samantala, nakaalerto na rin ang lahat ng pantalan sa rehiyon para agaran silang makatugon sa mga insidenteng maaa­ring idulot ng pananalasa ni ‘Carina’.