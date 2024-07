PBA pakulo 4-point shot

MAY bagong pakulo ang PBA umpisa sa opening tournament ng Season 49, ang 4-point shot.

Ginamit ito noong 2023 All-Stars sa Passi, Iloilo at nitong March sa Bacolod.

Sa 2024 edition, nagkaroon pa ng game-ending 5-point play si Robert Bolick. Bumitaw si Bolick mula sa 4-point line, nahulog sa net ang bola at na-foul pa ni Calvin Oftana. Pasok ang bonus shot ni Bolick at itinabla ng Team Mark ang iskor sa 140-140 laban sa Team Japeth.

Maglalagay ng dagdag na arc na 27 feet ang layo mula sa basket. Ang mga tira na papasok sa labas nito ay counted bilang 4-pointer.

Hindi aalisin ang 3-point line na 23 feet naman mula sa basket.

Ibinalita ni chairman Ricky Vargas ng TNT na inaprubahan ng Board ang 4-point shot rule sa unang araw ng annual planning session nila sa Swissotel Nankai sa Osaka.

“There are several rule changes that we’re anticipating and one of them is the four-point play,” ani Vargas.

Ayon naman sa bagong vice chairman na si Alfrancis Chua ng Ginebra, bibilis ang laro.

“Feeling ko diyan bibilis ang laro at mahihirapan kang maglaro ng zone,” aniya.

Samantala, muling nahalal si Vargas ng TNT bilang chairman ng PBA Board para sa papasok na Season 49.

Iba na ang partner niyang vice chairman, si Chua ng Ginebra na pumalit kay Bobby Rosales ng Terrafirma. Naka-limang seasons din si Rosales sa puwesto.

Nasa pampitong season naman niya si Vargas bilang chairman.

“I’m privileged to stay one more year,” ani Vargas. “So I thank the board for their confidence.” (Vladi Eduarte)