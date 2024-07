Kamakailan ay muling kumilos ang Pulong Pulong ni Pulong ng ating congressional office para maghatid ng tulong sa may 200 pamilyang nasunugan sa Davao City.

Ang anak ng inyong Kuya Pulong na si Rigo ang nanguna sa pamamahagi ng mga food packs, bottled water at mainit na sopas sa mga nasunugan sa Purok, Barangay 2-A ng lungsod.

Iyan na ang nakagawian ng ating tanggapan sa Davao sa tuwing may masasalantang mga pamilya ng sunog at iba pang kalamidad.

Hindi pinipili ang tinutulungan natin. Basta’t nangangailangan ay pantay-pantay ang turing. Nakahanda ang tanggapan ng inyong Kuya Pulong na maghatid ng anumang ayuda o tulong sa abot ng ating makakaya, kahit dumukot pa tayo sa sariling bulsa.

Ganyan din dapat sana pagdating sa pamamahagi ng suportang pinansyal na mula sa mga ahensya ng gobyerno. Karaniwan nang ang mga kinatawan sa Kongreso ang katuwang ng mga government agencies sa paghahatid ng ayuda sa ating mga kababayang kapus-palad.

Walang dapat na pinipili o pinapaboran kung kanino makikipag-ugnayan ang ahensya ng gobyerno sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan. Dapat ay nakatuon ang pansin natin sa mga taong nangangailangan.

Napapag-usapan rin lang ang tungkol sa paghahahatid ng tulong at suporta sa mga nangangailangan, sa pagtatapos ng unang pagdiriwang ng National Disability Rights Week ay muling tinutulak ng inyong Kuya Pulong ang pagpasa sa Kongreso ng ating panukalang mabigyan ng monthly subsidy ang mga magulang na may anak na person with disability (PWD).

Pinanukala ng inyong Kuya Pulong sa House Bill 6743 na mabigyan ng P2,000 kada buwan ang mga magulang na may PWD na anak. Ang kanilang anak ay dapat na edad 21 pababa para makatanggap ng ayudang pandagdag sa kanilang mga gastusin.

Bukod dito, may panukala rin tayong HB 8942 na ang layunin ay mapalawak ang mga oportunidad ng mga PWD na kwalipikadong makapagtrabaho.

Sa ilalim ng kasalukuyang batas na Republic Act 10524, limang porsyento ng mga casual, emergency at contractual positions sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Health (DOH), Department of Education (DepEd), at iba pang government agencies at corporations na nakatuon sa social development ay dapat na nakalaan para sa mga PWD.

Hinihikayat lang ang mga pribadong sektor sa ilalim ng RA 10524 na magreserba rin ng mga posisyon para sa mga PWD.

Sa ating panukalang batas na HB 8942, lahat na ng government agencies at government corporations ay dapat maglalaan ng mga posisyon para sa mga kwalipikadong PWD.

Maging ang mga pribadong kumpanyang may mahigit na 100 employees ay sakop ng panukalang batas na ito. Nakasaad sa bill na sa kalahatan ng mga bilang ng empleyado sa pribadong kumpanya, hindi bababa sa isang porsiyento ng mga posisyon ang dapat na punan ng mga kwalipikadong PWD.

Hindi balakid sa maraming PWD ang kanilang kapansanan para makapagtrabaho. Kung tutuusin ay mas masipag at maasahan pa nga ang marami sa kanila kaysa sa ibang mga empleyadong walang iniindang kapansanan o sakit pero tamad naman.

Umaasa tayong maipapasa sa Kongreso ang bills natin para sa mga PWD bilang pagpapatunay na ang ating mga batas ay nagsusulong ng pantay na oportunidad para sa lahat ng Pilipino, may kapansanan man o wala.