Nesthy Petecio, Aira Villegas handa na sa Paris Olympics

PABALIK na sa Paris, France ang grupo ng Philippine national boxing team matapos ang huling sparring sessions sa dinaluhang training camp sa Saarbrucken, Germany para sa 2024 Paris Olympics simula sa darating na Sabado.

Sumabak sa huling sparring sessions sina women’s boxer Aira Villegas at Olympic silver medalist Nesthy Petecio sa magkahiwalay na tagpo para mas lalong patalasin at pinuhin ang kanilang mga estilo at galaw.

“Handa na naman na sila for competition, kahapon ang last sparring namin against Algeria and Australia,” pahayag ni women’s coach Reynaldo Galido sa mensahe nito sa Abante Sports. “Sa ngayon kumbaga nasa competition level na sila. Sa ngayon ‘di pa namin alam kung sino ang mga makakalaban namin, waiting pa kami sa Wednesday sa draw.”

Para kay Villegas na sasabak sa unang pagkakataon sa Summer Olympic Games ay todo ang prepaparasyon na pinagdaanan na inaasahang mapapalaban nang husto sa mga kapwa Asian boxer sa women’s under 50kgs division, na umaasang madadala ang nakuhang tagumpay sa Boxam International Tournament at magandang performance sa first Olympic Qualifying sa Busto Arsizio, Italy.

“Nakikita naman namin na malaki ang tsansa ni Aira lalo na maganda naman ang recovery ng kanyang injury, pero sana maging maganda rin ang magiging draw namin para makapag-warm up muna sa malalakas na katapat dahil alam naman natin na naghanda nang todo ang lahat para sa Olympics,” paliwanag ng 1996 Atlanta Olympics light-welterweight boxer at 1994 Hiroshima Asian Games gold medalist.

Maaari namang huling Summer Games na ng Tokyo Olympics runner-up na si Petecio ang Paris dahil na rin sa mga tinatamong mga injury at edad nito na tumuntong na sa 32 nitong nagdaang Abril. Gayumman, tiwala pa rin si Galido na marami pa ring ibubuga ang 2019 Ulan-Ude World champion at two-time Southeast Asian Games gold medalist.

“Talagang nandoon ang kumpiyansa niya sa sarili niya at makikita mo na talagang 10 percent siya, sabi nga niya eh abangan na lang natin,” sambit ni Galido na tinukoy na naging malaking tulong rin sa dalawang boksingero ang pagpapapunta sa Metz, France kina Norlan Petecio, Jumelardo Ugayre, at John Wayne Vicera para kopyahin ang estilo ng mga makakalaban ng dalawa.

“Kaya naman pinapunta natin ang tatlo para sila ang gawin nating mga possible na makakalaban at ipapa-copy natin sa tatlo ang mga laro ng mga makakalaban natin,” eksplika ni Galido. “Sila iyung dahilan kung bakit pinapunta ang tatlo kasi sa training camp lahat naman talaga nagpapakita ng kanilang i-perform sa laro, kumbaga kumukuha lang sila ng mga ideya sa kanilang mga kalaban.”

Nakatakdang sumabak si Villegas sa preliminary rounds sa darating na Linggo, habang sasabak sa susunod na Martes si Petecio sa women’s featherweight 57-kgs class. (Gerard Arce)