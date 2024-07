Miguel Tanfelix ayaw patalbog kay Ruru Madrid

Hindi talaga pakakabog si Miguel Tanfelix kay Ruru Madrid!

Kung bidang-bida si Ruru sa mga action serye ng GMA-7, ganun din naman si Miguel.

Imagine, matapos ang kanyang iconic role bilang si Steve Armstrong sa ‘Voltes V: Legacy’, balik-teleserye agad siya. Ang Kapuso Ultimate Heartthrob nga ang gaganap bilang si Kidlat sa ‘Mga Batang Riles’.

Bibida rin sa upcoming drama-action series sina Kokoy De Santos (bilang Kulot), Raheel Bhyria (bilang Bato), Bruce Roeland (bilang Matos), Antonio Vinzon (bilang Dagul), Zephanie (bilang Mayumi).

Oh, panalo, di ba? Alam na alam mo na sa title pa lang, action, drama na agad ang dating. At kering-keri ni Miguel `yon, lalo na ngayon na ayaw na ring pakabog sa ganda ng katawan ang boyfriend na ito ni Ysabel Ortega, ha!

Anyway, iikot ang kuwento dahil mapupunta sa juvenile center ang mga bidang lalaki matapos mapagbintangan sa isang krimen na hindi naman nila ginawa. Mapipilitan ang mga batang riles na ipagtanggol ang kanilang sarili habang hinahanap ang tunay na salarin.

At bongga rin ito, dahil ito nga ang pagbabalik akting ni Diana Zubiri. At kasama pa sina Desiree del Valle, Jay Manalo, at siyempre si Ronnie Ricketts.

At panalo pa rin, dahil pasok din ang seasoned actress na si Eva Darren.

Well, mababasa mo nga ang mga chika na ngayon pa lang ay puring-puri na si Miguel bilang Kidlat, kahit hindi pa man talaga nila nakikita ang eksena.

Meaning, naka-establish na rin talaga si Miguel ng mga follower, na inaabangan ang lahat ng mga ganap niya sa buhay.

Bongga ka Miguel. (Dondon Sermino)