Mga poster nina Gary, Ice nakakakaba

Buti naman at tinanggal na ni Gary V ang concert poster niyang bumulabog sa netizens kamakailan.

‘Yung very somber black-and-white version na ang dating ay ‘yung karaniwang naa-associate natin kapag may nag-a-anounce na sumakabilang-buhay na ang isang tao.

Siguro nabulabog din siya dahil ang daming nag-DM (direct messages) at nag-commnet sa post niya.

In-assure naman ni Mr. Pure Energy ang mga fans niya na okay siya. Pero tawang-tawa kami noong binabasa namin ang mga comment noong nakalabas pa ang said poster.

“Nagka-min heart attack ako talaga with matching balikwas sa kinauupuan,” sey ng isang commenter.

“Seryoso po, kinabahan ako,” dagdag ng isa pa.

Sa ngayon, isang colorful at definitely ay mas masayang ‘Gary V Inspired (A Heartfelt Show In The Bay)’ poster na ang nasa Instagram ni Gary. Very Gary V na ito na poster pa lang, nagpe-perform na.

Pero hindi pa man nakakabuwelo ang netizens sa ‘nakakakabang’ poster ni Gary V, heto’t si Ice Seguerra naman ang nag-post ng equally somber black-and-white concert poster.

Para ito sa kanyang ‘Ice Seguerra Videoke Hits OPM Edition’ concert na magaganap on September 13 sa Music Museum. Muli, kinahaban ang netizens.

At muli, tawang-tawa kami sa mga comments.

“Nawala antok ko, buset!” sey ng isang nag-comment.”

“Muntik na akong mag RIP,” sey ng isa pa.

“Knock on wood… kinabahan ako du’n,” lahad ng isa pa.

“Na-stress ako sa poster,” hirit ng isa pa.

Dahil komedyante rin, Ice just took everything in stride at biro pa niya sa mga tagasubaybay niya, “Bawas sa kape.”

Pero sa true lang, hindi ko rin bet ang mga ganyang concept. Maybe they have their reasons for approving such. May appeal siguro sa kanila otherwise, those posters won’t even make it to their social media.

Pero hindi nakaka-concert ang dating. At parang trabahong tamad. No offence, ha. Marami namang black-and-white concept na artful talaga ang dating pero ‘yung simpleng latag na ganyan, hindi na-convey ang tamang mensahe. Lalo na ‘yung ‘Videoke Hits’ poster ni Ice. Kahit naman emo mga kinakanta ng mga Pinoy sa mga videokehan, we still associate videokes with parties and merry-making.

But unlike Gary, hindi pa inaalis ni Ice ang nakaka-nervous niyang poster. Baka enjoy ding magbasa ng mga comments. Haha!

Pero napanood namin ang unang ‘Videoke Hits’ concert niya and very lively at masaya siya. Kaya ‘wag magpalinlang sa poster niya. It’s a one fab event. we assure you.