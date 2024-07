Mga palengkera sa Senado

Nagmukhang mga palengkera ang dalawang kagalang-galang na senador na sina Nancy Binay at Alan Peter Cayetano nang mag-away sila sa harap ng kanilang mga kasamahang senador at media.

Sa pagbabangayan ng dalawa ay nailantad tuloy ang kanilang tunay na pagkatao. Para silang mga bakla na nagtatrabaho sa beauty salon.

Binigyan nila ng kahihiyan ang Senado na dapat sana, gaya ng senado noon sa ancient Greece, ay kinabibilangan ng mga mararangal at matatalino na mga nakakatanda na opisyal na gumagawa ng batas.

Nag-walk out si Binay sa Senate committee na nag-iimbestiga sa overpricing ng bagong Senate building sa Taguig.

Para namang bago itong sina Binay at Cayetano sa overpricing.

Tinawag ni Cayetano si Binay na “marites” na ang kahulugan ay tsismosa.

Ang pinakamatinding insulto na lumabas sa bibig ni Alan Peter ay pagsabihan ang kanyang kapwa senador na “nabuang ka na day.” (naloko ka na, inday).

Sagot naman ni Binay, anak ng dating Vice President Jejomar Binay: “If that’s how he challenges a woman into a fight, I guess we just have to manage our expectations from this senator (Kung ganyan siya makipag-away sa babae, palagay ko alam na natin kung ano ang aasahan natin sa senador na ito).”

Habang nagpapalitan ng masasamang salita ang dalawa ay nakitang natutuwa si Sen. Robinhood Padilla.

Kain nang kain ang senador na ipinangalan sa isang holdaper noong araw sa England na si Robin the Hood.

May mga ibang araw na nakita si Robin na nagsusuklay ng kanyang bigote sa harap ng camera habang may committee hearing.

Yung misis ni Robin ay nakitang nagtuturok ng injection na pampaputi mismo sa opisina ng senador na dating artista.

Tinawag ni Robin na “healthy” ang pagpapalitan ng insulto sa Mataas na Kapulungan.

Sa kaguluhan na nangyari, nakalimutan pansamantala ang isyu ng diumano’y overpricing sa pagpapatayo ng magiging bagong Senate building.

Ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit nanggagalaiti ang dalawang kagalang-galang na senador sa hearing ng committee on accounts?

May mga nagsasabi ang hidwaan ni Binay at Cayetano ay dahil sa pag-aaway ng Makati at Taguig tungkol sa mga barangay na nailipat sa Taguig na dati ay sa Makati.

Ang pamiya Binay ay naghari-harian sa Makati samantalang ang mga Cayetano ay naghahari-harian naman sa Taguig.