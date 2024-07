Mga fan ni Daniel ginagaya idolo sa pagtulong sa kapwa

Ang bongga talaga ng mga fan ni Daniel Padilla. Hindi sila nawawalan ng mga social responsibility activities para sa mga less fortunate nating kababayan.

Nitong Sabado, maagang namigay ng mga gamit sa eskuwela, umbrellas, at raincoats ang members at officers ng DJP Magnificent Minds fan group ni Daniel.

Kahit na may kanya-kanya silang trabaho lagi silang may time para kay Deej at sa lahat ng mga tinutulungan nito at adbokasiya ng idolo nila.

Tinawag nilang ‘Handa sa Ulan, Handa sa Kinabukasan’ ang nasabing proyekto.

Mahigit 100 public school students mula sa depressed areas ng Barangay Commonwealth ang nabigyan nila ng tulong.

Nakausap namin ang isa sa officers ng nasabing fan group, na isang dating school principal, si Ma’am Menchie Salazar.

Kuwento niya, “This is our way of promoting and promulgating Daniel Padilla’s advocacy for community service and his passion for caring and sharing with less fortunate Filipino children.”

Dagdag pa niya, “Lahat ng project na ginagawa namin may basbas ni Daniel at dapat angkop sa kanyang advocacy.”

Isa lang ang grupo na ito sa maraming fan groups ni DJ na very active at talagang tumutulong sa mga bata, hayop, at kalikasan.

Marami na ring nagawang makabuluhang activities ang fan groups ng aktor at marami pa raw silang nakatakdang gawin.

Masaya nga raw si Daniel sa ginagawang ito ng kanyang mga fans dahil mismong ang panganay na anak ni Karla Estrada ay napakarami ring mga tinutulungan.

Kaya nga sobrang mahal ni Daniel ang fans niya kasi kapareho niya ang mga ito sa pagtulong sa kapwa.

So nice!