Tulad ng inaasahan, star-studded ang 40th Star Awards For Movies ng Philippine Movie Press Club (PMPC).

Shookt ang mga tao sa Henry Lee Irwin Theater in Ateneo De Manila University nang i-announce nina Aiko Melendez, Robi Domingo, at Bianca Umali na for the first time ay tatlong magagaling na aktres ang nanalo sa Best Actress category.

Triple tie ang National Artist for Film & Broadcast at Superstar Nora Aunor para sa pelikulang ‘Pieta’, Diamond Star Maricel Soriano for ‘In His Mother’s Eyes’, at Star For All Season Vilma Santos para sa 2023 MMFF movie na ‘When I Met You In Tokyo’.

Kung triple tie ang pinakamagagaling na aktres para sa PMPC, dalawa naman ang napili nilang Movie Actor of The Year or Best Actor. Nag-tie sina Dingdong Dantes (para sa super blockbuster hit movie na ‘Rewind’) at Alden Richards (para sa ‘Five Breakups And A Romance’).

Dalawa rin ang tinanghal na Movie Supporting Actors, sina LA Santos )for ‘In His Mother’s Eyes’) at JC Santos (for ‘Mallari’). Parang ang suwerte-suwerte tuloy ni Gladys Reyes na nanalong Movie Supporting Actress para sa ‘Here Comes The Groom’. Tanging siya lang kasi ang winner sa acting category na walang ka-tie, solong-solo niya ang karangalan, ha!

Sa apat naman na Dekada Awardees ay tanging sina Ate Guy at Christopher de Leon lang ang dumalo para tanggapin ang special awards nila. May sakit daw si Vilma Santos at nasa London naman si Piolo Pascual para sa 40th Barrio Fiesta Celebration ng TFC.

Kinilig tuloy ang fans ni Mama Guy dahil kasama niya sa stage ang dating mister na si Boyet. Mas lalong kinilig ang audience nang halikan ng aktor ang Superstar. Saglit din silang nagkuwentuhan sa stage. Naunang nagbigay ng acceptance speech premyadong aktres at agad itong nag-disappear sa stage.

Nagpatulong ito sa PMPC President at Abante TeleTabloid host na si Rodel Fernando na maglakad papuntang backstage kaya nagulat din si Boyet paglingon niya para i-acknowledge sana si Mama Guy dahil wala na pala ito sa likod niya.

Samantala, ibang energy naman ang nakita kay Mama Guy nang makasama niya sa stage si Maricel Soriano para tanggapin ang kanilang Best Actress award. Obvious na mahal na mahal nila at sobrang miss na miss ang isa’t isa. Ang higpit ng yakapan nila at halos hindi mapaglayo.

Nagtawanan pa ang audience nang mistulang nakalimutan ng dalawang premyadong aktres ang mag-acceptance speech dahil mas inuuna pa nila ang magtsismisan on stage.

At dahil sa eksenang iyon nina Mama Guy, Marya ay mas lalo tuloy nanghinayang ang fans na hindi nakasipot si Vilma, na winner din bilang Best Actress. Mas tripleng kulitan siguro ang nangyari sa stage kung nandoroon din ang Star for All Seasons.

Eh may sakit daw si Ate Vi kaya hindi nakadalo sa nasabing event.

Magkakaibigan kasi ang tatlo kaya for sure mas riot kung silang tatlo ang nagkukulitan at nagchichikan sa stage.

“Matagal kasi kaming hindi nagkita. Miss na miss ko si Marya,” paunang chika ni Mama Guy bago magpasalamat sa kanyang award.

Tuwang-tuwa si Nora dahil tatlo ang awards niya nitong Linggo ng gabi, ha! Winner din kasi siya ng isang special award from one of the sponsors.

Bongga rin ang pagpasok ni Nora sa venue, na dapat lang naman dahil isa siyang National Artist. As protocol, kapag uma-attend sa isang event ang isang Pambansang Alagad ng Sining, natigil ang program nang inanunsiyo ang kanyang pagdating. Masigabong palakpakan at standing ovation ang ibinigay kay Mama Guy bilang respeto sa kanya.

Marami naman ang nagtaka dahil matapos tanggapin ni Alden Richards ang napanalunan nila ni Julia Montes na special award bilang Movie Love Team of the Year ay bigla itong nawala sa stage bilang isa sa apat na hosts. Bumalik na lang ito sa stage para tanggapin ang kanyang Best Actor trophy. Hindi na rin ito bumalik para samahan sina Robi, Bianca, at Aiko para mag-closing spiel bilang isa sa hosts.

Samantala, bongga ang mga performers sa nasabing awards night, opening number pa lang ni Darren ay mala-concert na, ha!

Ang Asia’s Songbird na si Regine Velasquez-Alcasid naman ay kumanta sa pa-tribute kay Boss Vic Del Rosario. Kinanta niya ang ‘You Are My Song’ na isa raw sa favorite songs ng big boss ng Viva.

Ang powerful showbiz couple na sina Senator Ramon ‘Bong’ Revilla, Jr. at Congresswoman Lani Mercado ang presenters ng special award for Boss Vic.

Pinangunahan naman ni Jona ang finale medley kasama sina Lyca Gairanod, Elaine Duran, at Carren Eistrup.

Nagkaroon ng wardrobe malfunction si Jona kaya minabuti ni Direk Eric Quizon na ulitin from the top ang super ganda at powerful song number nilang apat.

Congrats to all the winners ng 40th Star Awards For Movies at sa lahat ng members ng PMPC!

Bongga! (Ogie Rodriguez)