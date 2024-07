Binigyan ng Department of Justice (DOJ) hanggang Agosto 6 si suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo na maghain ng kanyang counter affidavit sa kasong qualified human trafficking, ayon kay Undersecretary Nicholas Felix Ty nitong Lunes.

Ito’y matapos na hindi nagpakita si Guo sa preliminary investigation ng DOJ nitong Lunes, ikalawang beses na hindi ito sumipot.

Sa interview ng mga reporter, sinabi ni Ty na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at Criminal Investigation and Detection Group ay nagsumite ng apat pang reklamo at nagdagdag ng isang Filipino respondent sa kanilang criminal complaint laban sa alkalde.

“Ang sabi sa akin, moved to August 6, non-extendible. At sabi rin sa akin ng ating mga complainant, ng team ng law enforcement, na after this, malamang hindi na sila magre-reply affidavit,” ayon sa opis¬yal ng DOJ.

“So hopefully, by August 6, after mabigyan ng pagkakataon ang mga respondents na mag-file ng kanilang complaint-affidavit, submitted na for resolution na ang kaso… she has a new opportunity to explain her side at the proper forum, which will be on August 6,” dugtong pa niya.

Si Mayor Guo ay dalawang linggo nang pinaghahanap ng mga tauhan ng Office of the Senate Sgt-At-Arms (OSAA) kasama ang Philippine Na-tional Polic at National Bureau of Investigation.

Inisyuhan ito ng arrest order ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality dahil sa dalawang beses na hindi pagsipot sa hearing noong nakaraang buwan.

Sinabi na ng abogado ni Guo na handang humarap sa susunod na hearing ang alkalde at iniiwasan lang nitong makulong sa detention facility ng OSAA kung maagang susuko. (Prince Golez)