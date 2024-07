Tiniyak ni Education Secretary Sonny Angara na wala siyang balak baguhin ang “Matatag” curriculum na unang isinulong ng nagbitiw na kalihim ng kagawaran na si Vice President Sara Duterte.

Katuwiran ni Angara, kailangang makamit ang stability sa lesson plan ng mga eskuwelahan sa bansa.

“Gusto talaga natin na may curriculum stability tayo, that’s why sabi nila bagong secretary, bagong curriculum. Ako wala akong balak magbago ng curriculum,” wika ni Angara sa ambush interview.

Sa ilalim ng Matatag curriculum, na binuo sa panahon ni VP Duterte, layon nito na lumikha ng “competent, job-ready, active, responsible and pat-riotic citizens.”

Mula sa orihinal na pitong subject, ipinokus ng curriculum sa limang core subjects ng mga estudyante sa kindergarten hanggang grade 10 ang language, reading and literacy, mathematics, makabansa at good manners and right conduct.

Ang first phase ng curriculum ay susubukan sa school year 2024-2025 para sa kinder 1, grade 1, grade 4 at grade 7. Siniguro naman ni Angara na itutuloy ang second phase para sa grade 2, 5 at 8 sa school year 2025-2026.