Lola Sylvia super happy: Zanjoe Marudo, Ria Atayde lalaki ang unang anak

Birthday ni Zanjoe Marudo ngayong July 23, at 42 years old na siya.

At very memorable rin ang birthday niya, dahil inanunsyo na nga ang gender ng kanyang anak, at malapit na nga siyang maging tatay!

Sabi nga ni Liza Dino, isa sa matalik na kaibigan ni Sylvia Sanchez, sa September ay manganganak na si Ria Atayde, na baka maging ka-birthday pa ni Ice Seguerra (na ang birthday ay September 17).

“It’s a boy for our baby sister. Patay ka-birth month ni Ice ang magiging baby o. Good luck! Hahahaha! Lab you sis!” may pag-warning pa na sabi ni Liza.

Anyway, pinagsabay nga ang baby shower at birthday ni Zanjoe kamakailan, at kitang-kita ang tuwa sa kanyang mukha.

At siyempre, masayang-masaya si Sylvia sa mga bagong ganap sa buhay ng pamilya niya. Panay nga ang tawa, sayaw ni Sylvia sa mga video na ni-repost ni Zanjoe.

“Hahahaha! Masaya kami ni Mamita at magkakaapo na kami kay Ria. Zanjoe love you always!” sabi ni Sylvia.

Anyway, makikita nga ang mga cake, balloon na kulay asul, na simbolo kapag lalake ang magiging anak.

Well, abangan! (Dondon Sermino)