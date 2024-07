Kelot nagbenta ng boga sa socmed, tiklo

DAHIL sa pag-post sa social media ng binebentang baril, timbog ang hinihinalang gun runner sa kinasang entrapment operation ng mga operatiba ng Baguio City Police Office (BCPO) sa sa loob ng isang restaurant sa lungsod noong Sabado.

Sa ulat ng BCPO investigation team, nadiskubre nila ang ilegal na gawain ng 35-anyos na suspek nang mag-post ito sa social media ng ibinebenta niyang cal. 45 pistol at mga bala nito.

Agad nagkasa ng entrapment operation ang pulisya nang magpositibo ang isinagawa nilang surveillance dito.

Isang ahente ang nakipagtransaksiyon dito at nagkasundo silang magkita sa loob ng isang restaurant sa Chugum St. sa Baguio City.

Dinakip ito ng mga awtoridad nang maberipika nilang walang permit ang ibinenta nitong baril.

Lumitaw sa imbestigasyon na matagal nang nagbebenta ang suspek ng iba’t ibang klase ng baril na walang lisensiya.

Nakakulong ngayon ang suspek sa BCPO jail at kasong Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang isinampa laban dito. (Allan Bergonia)