Kathryn nagulat sa dimples ni Dominic

Mukhang na-surprise nga si Kathryn Bernardo sa dimples ni Dominic Roque, ha!

Pano ba naman kasi sa birthday greeting nga ni Kathryn sa Instagram story nito ay ni-reveal niyang last month lang niya nalaman na may dimples si Dominic.

Caption nga ni Kath sa picture ni Dom, “FWESH NI BDAY BOY. FACT: I JUST FOUND OUT LAST MONTH THAT HE HAS A DIMPLE. HAHAHA”. Talbog!

Mukhang very evident din ang closeness ng dalawa dahil hindi lang isa, kundi tatlong separate Instagram stories ang pinost ni Kath to commemorate Dominic’s birthday, ha!

Lahat naman ng pictures na ito ay proud na prpud na ni-repost ni Dominic sa kanyang sariling IG stories na for sure ay kinakiligan ng kanilang mga shippers.

Maaalalang na-link ang dalawa sa isa’t isa dahil sa frequent nilang pagsasama matapos ang break up nina Kath at Daniel Padilla at ni Bea Alonzo at Dominic. Kalurky!

Maaalalang pinabulaanan din ni Dominic ang isyung nagde-date sila at sinabing ‘Kapatid ko po ‘yan.”

Mukhang ayaw pa rin maniwala ng mga mapang-urot na marisol dahil marami pa rin nga ang kinikilig sa dalawa online. Pero regardless nga ng kanilang relasyon ay it’s nice to see that they are present para sa isa’t isa.

Ang bongga! (Carl Balasa)