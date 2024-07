Tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagsuporta ng Kamara de Representantes sa mga magsasaka upang marami ang kanilang ani at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa.

Sa pagbubukas ng sesyon ng plenaryo nitong Lunes, sinabi ni Romualdez na suportado ng Kamara ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Mar-cos Jr. na ibaba ang taripa ng imported na bigas sa 15% mula sa 35% sa ilalim ng Executive Order (EO) No. 62.

“May I just add that in conjunction with the lowering of rice tariffs for the benefit of Filipino consumers, we will strive to provide all the neces-sary infrastructure, technological and financial support to increase the productivity and income of our farmers,” sabi ni Romualdez.

“By augmenting the rice supply and mana¬ging prices, rice becomes more affordable and thus, accessible to all Filipinos,” dagdag pa nito.

Sinabi ni Romualdez na gagawa rin ng hakbang ang Kamara upang mapangalagaan ang purchasing power ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagkontrol sa inflation at pagpapababa sa presyo ng kuryente. (Billy Begas/Eralyn Prado)