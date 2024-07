Kakilig ang asaran, lambingan: Claudine-Mark tandem binuhay nina Grae-Daniela

Matapos maging paboritong topic ang tandem/relasyon nina Claudine Barretto, Rico Yan, may bago na namang kinaaaliwan ang mga faney, lalo na sa TikTok.

Kumakalat nga ngayon sa social media ang backstage bardagulan ng ‘Pamilya Sagrado’ stars na sina Grae Fernandez, Daniela Stranner.

Makikita sa video ang pang-aasar ni Grae kay Daniela bago ang kanilang performance para sa Sublian Festival Kapamilya Karavan.

Base sa video, hawak-hawak ni Grae ang stuffed toy ni Daniela at pilit itong kinukuha ng aktres pero ayaw ibalik ni Grae sa kanya.

Kinilig siyempre ang mga faney sa cute na asaran ng dalawa kaya binansagan silang mga bagong Mark Anthony Fernandez at Claudine Barretto ng mga Gen Z.

Sabi nga ng mga netizen, kahawig talaga ni Grae ang tatay niyang si Mark kaya hindi na nakakagulat kung kuhang-kuha rin niya ang awra nito.

Kinumpara nga ng mga faney sina Grae, Daniela kina Mark, Claudine dahil same chemistry at may pagka-high school vibes daw ang dalawang love teams na ito.

Very promising daw at swak na swak ang nakakakilig na chemistry nina Grae at Daniela lalo na’t ang dami rin nilang eksena together sa ‘Pamilya Sagrado’.

Heto nga ang chika ng mga TikToker:

“Huuy bat ganyan una palang kinilig na ako Clau and Mark ang atake 2024.”

“This is so Claudine and Mark Anthony coded!”

Tinodo na rin ng mga fan ang pagshi-ship kina Grae at Daniela bilang bagong Kapamilya love team dahil kumakalat na rin sa social media ang iba’t ibang fan videos na ipinapakita ang cute scenes nila.

Inaabangan na riin ng mga fan kung magkakatuluyan ang mga karakter nina Grae at Daniela sa ‘Pamilya Sagrado’, dahil nangangamoy love triangle nga raw dahil sa pagiging close ni Daniela sa karakter naman ni Kyle Echarri.

Ay, kaloka, ha! (Dondon Sermino)