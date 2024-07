Jamesrey Ajido, Jerard Jacinto walastik sa Speedo Sprint Meet

NANGIBABAW ang mga beteranong internationalist na sina Jamesrey Mishael Ajido at Jerard Dominic Jacinto sa kani-kanilang age group class para tanghaling most outstanding swimmers nitong Linggo sa Speedo Sprint Meet sa Teofilo Yldefonso Swimming Pool sa loob ng sikat na Rizal Memorial Sports Complex (RMSC) sa Malate, Manila.

Nilangoy ni Ajido ang tatlong gintong medalya sa junior class, habang nanalo si Jacinto sa dalawang event sa 17-over division sa tournament na inorganisa ng Speedo at sanctioned ng Philippine Aquatics, Inc. (PAI) na may suporta mula sa Philippine Sports Commission (PSC).

Nagwagi ang 15-anyos na si Ajido, gold medalist sa Asian Age Group Championship noong Pebrero sa New Clark City, sa boys 15-years old 100m individual medley (59.74), 50m backstroke (27.73) at 50m butterfly (25.10).

Dinaig ng FTW Royal Swim Club mainstay ang mga karibal na sina John Felipe ng Wave Warriors (1:07.57) at Sean Quides ng Atlantean (1:20.00) sa IM bago tinalo sina Reis Heaven Dumadag ng Black Marlin (31.71) at Felipe (32.71) sa backstroke.

Nakumpleto ni Ajido ang kanyang three-event sweep sa pamamagitan ng madaling panalo sa fly event laban kina Jeff Galvealban ng Legend Swim (28.99) at Felipe (29.29).

“Nagpapasalamat po ako kay Lord at totally healed na iyung injury ko sa kaliwang balikat. Tuloy naman po ang ensayo at maganda ang kondisyon ko. Sana, magtuloy-tuloy since pinaghahandaan ko po iyung national tryouts next month,” sambit ng Grade 10 student sa De La Salle-Greenhills.

Ang National trials na nakatakda sa Agosto 15-18 (long course) at Agosto 20-23 (short course) sa parehong lugar ng RMSC ay gagamitin para sa pagpili ng mga miyembro ng Philippine Team na nakatakdang lumahok sa 46th Southeast Asian Age Group Swimming Championships sa Disyembre, sa 55th Singapore National Age Group at ds 6th Malaysian Open Swimming na parehong naka-iskedyul sa susunod na taon at ang World Aquatics short course series na gaganapin din sa susunod na taon.

Sa kanyang bahagi, ang 23-anyos na si Jacinto, isang SEA Games multi-medalist, ay nangibabaw sa 17-over class 50m back stroke na nagtala ng 25.45 segundo laban sa FTW Royals teammate na sina Ryan Belenag (26.98) at Raven Henry (27.99) ng Betta Caloocan.

Inangkin niya ang kanyang unang gintong medalya sa 50m butterfly sa oras na 24.82 segundo. (Abante Sports)