‘It’s Showtime’ ‘di na palaging live dahil sa shooting ni Vice

Hindi na pala palaging live ngayon ang ‘It’s Showtime’ noontime show ng ABS-CBN Studios na umeere sa GMA-7, GTV, ALLTV, at sa iba pa.

Nagte-tape na sila dahil may mga araw na wala si Vice at may shooting ng ‘And The Bread Winner Is…’ na official movie entry sa 50th Metro Manila Film Festival.

Tsika nga ng isang staff, mas pabor daw sa kanila ‘yon, pati sa ibang hosts, dahil nakakapagpahinga sila kapag may shooting si Vice.

“Nagte-tape kami minsan twice a week,” tsika ng staff sa amin.

Kinumpirma naman ng isa sa hosts ang ganung set-up nila ngayon.

Wala namang problema sa ibang hosts na nagte-taping sila dahil aminado naman sila na iba pa rin talaga kapag nasa show si Vice.

Anyway, kailangan daw tumutok ni Vice sa kanyang MMFF 2024 movie na si Direk Jun Lana ang namamahala dahil talagang pinagaganda ang pelikulang ito.

Naku, ngayon pa nga lang ay marami na ang excited sa ‘And The Bread Winner Is…’ at may mga nagsasabing tiyak na kakaibang Vice Ganda ang mapapanood sa pelikulang ito dahil kay Direk Jun.

Sabi pa ng iba, iba raw ang collaboration na ito nina Vice at Direk Jun.

May iba rin na nagsasabing posibleng manalo ng award sa pelikulang ito si Vice.

Teka! Saang category kaya ilalagay si Vice — sa Best Actor o Best Actress?

Well…

Basta ang importante, ngayon pa lang ay marami na ang nagsasabing excited sila sa proyektong ito nina Vice at Direk Jun na co-produced ng Star Cinema at The IdeaFirst Company, ha!