Itataas ang terminal fee bago ang NAIA modernization?

Pagdating ng Setyember 14, ililipat ang pamamahala ng Manila International Airport (NAIA) sa pribadong kumpanyang New NAIA Infra Corporation (NNIC).

Sila po ang nanalo sa nakaraang bidding para sa modernisasyon at rehabilitasyon ng airport. At dahil sa pagsasa-pribado, palalakihin ang kapasidad ng airport sa 62 milyon pasahero mula sa kasalukuyang 32 milyon.

Kasama sa plano ng bagong kumpanya, ayon kay G. Ramon Ang, presidente ng San Miguel Corporation, ang parent company ng NNIC, magtatayo ng bagong terminal sa lugar ng Philippine Village Hotel na kayang mag-handle ng 35 milyon pasahero.

Lalakihan naman ang building ng Terminal 2 para kayanin ang 32 milyon pasahero mula sa 9 milyon ngayon. Magkakaroon ng expansion sa north concourse ng Terminal 3 para lumaki ang kapasidad sa 25 milyon mula sa 14 milyon.

Pero bago pa man umpisahan ang mga anumang upgrade, expansion at rehabilitasyon, may plano ang Department of Transportation (DOTr) na itaas ang terminal fee sa NAIA pagpasok ng 2025 sa P950.

Ang airport fee ngayon na P550 ay maliit na raw kumpara sa P750 na bayad sa mga bagong airport ng Cebu at Clark. ‘Yong taas mula P550 sa P950 ay katumbas ng 72.7% increase; hindi biro ang epekto niyan lalo na sa mga OFWs.

At kung itataas ang terminal fee sa international, tiyak na gagalawin din gn domestic terminal fee na P200. Ang balita ay gagawin itong P390.

Hindi naman ikinakaila ng DOTr na naka-tie up ang increase sa privatization at rehabilitation. Pero sa September pa nakatakda ang take-oversa operation ng airport ng NNIC.

Sabi ng DOTr, kailangan ang increase para ma-compensate ang gagastahin ng NNIC sa gagawing expansion, upgrade at rehabilitation.

Ayon pa kay DOTr, tataas rin sa katapusan ng 2024 ang iba pang bayarin sa airport gaya ng landing, takeoff, at parking fees ng mga eroplano.

Ang airport concession agreement ay nagkakahalaga ng P170.6 bilyon. Tatagal ito ng 15 taon, pero puedeng dagdagan pa ng 10 taon.

Sa loob ng darating na 25 taon, makakapagbigay ang NNIC sa gobyerno ng P900 bilyon na kita,mula sa P30 bilyon upfront payment, P2 bilyon taunang bayad, at 82% parte sa kikitain mula sa operasyon ng NAIA.

At sa buong 25 taon na kontrata, P122 bilyon lamang ang capital expenditure para sa modernization at rehabilitation ng airport.

Umalma ang Bantay Konsyumer, Kalsada, Kuryente (BK3) sa plano. Sabi ni BK3 Secretary-General Patrick Climaco, wala pang ginagasta sa upgrade, itataas na ang singil. Ibig sabihin, ang mga tao ang magpopondo pala sa modernization at rehabilitation.

Maging ang CitizenWatch Philippines ni dating mambabatas Jose Christopher Belmonte ay tutol, at nanawagan sa pamunuan ng Manila International Airport Authority (MIAA) na huwag nang ituloy ang plano. Lalo lamang mawawalan ng gana ang mga biyahero na pumunta sa ating bansa, ayon sa grupo.

“Bakit ang mga pasahero ang mag-advance sa gastos ng rehabilitasyon?,” tanong ni G. Climaco ng BK3.

Amoy ginasa, di ba? Para tayong ginigisa sa sariling mantika.

Magpaluwal muna ang NNIC para sa modernization at rehabilitation. Kapag tumaas ang kalidad ng airport at umayos ang serbisyo, saka lang makatarungan na itaas ang bayad.