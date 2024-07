IM Daniel Quizon naghari sa PCAP Tour of Champs

NAGKAMPEON si Grandmaster-elect at International Master (IM) Daniel Maravilla Quizon sa katatapos na Professional Chess Association of the Philippines (PCAP) Tour of Champions Grand Finals sa Greenhills Mall sa San Juan City nitong Linggo ng gabi.

Nadaig ng Dasmariñas City, Cavite top player si FIDE Master Ellan Asuela sa blitz at rapid play sa final round para makuha ang P80,000 cash prize at magkampeon sa 12-man tournament.

“Masaya po ako sa pagkakapanalo ko, sana magtuloy-tuloy sa FIDE Rated tournament para mapataas ko ang ratings ko at maging grandmaster na,” saad ni 19-year-old Quizon.

Kinakailangan ni Quizon mapataas ang kanyang standard rating sa ELO 2460 patungo sa 2500 para makumpleto ang GM status.

Tinalo din ni Quizon si 13-time Philippine Open champion Grandmaster Rogelio “Joey” Antonio, Jr. sa blitz at rapid play sa semis.

Namayagpag naman si Asuela kay Kevin Arquero sa final four matchup.

Sina Quizon at Asuela ay nakapasok sa semis matapos manguna sa preliminary round.

Sina Antonio, Jr. at Arquero ay nakapasok namam sa semifinals matapos talunin ang kani-kanilang katungali.

Sa battle for third ay nanalo si Antonio kay Arquero. (Elech Dawa)