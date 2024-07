Heart ‘di nagpakabog sa SONA 2024

Bukod sa kalagayan ng bansa, isa na yata sa pinaka-exciting part ng taunang State of the Nation Address o SONA ay kung ano ang susuotin ng mga celebrities na may political affiliations, tulad na lamang ni Heart Evangelista!

At sa taong ito nga, mukhang she did not disappoint, ha!

Paano ba naman kasi, sa opening pa lang ng Senate Session 2024 ay una nga silang rumampa sa red carpet ng asawang si Senate President Chiz Escudero.

Tampok ni Heart para sa Senate Session ang isang two-piece white contemporary Filipiniana terno. Ang bongga! Tinernuhan nga rin ni Heart ang kanyang suot ng isang cream-colored na purse at intricately designed diamond earrings as a cherry on top.

Very proud nga rin na nagbahagi ng isang video edit sa kanyang social media si Heart tampok ang mga ganap nila sa sesyon ngayong Lunes ng umaga. Sey nga niya sa caption ay “Wherever you go… so will I” na siya namang pinusuan ng maraming netizen.

Hindi pa nga riyan natatapos ang pasabog ni Heart dahil may pa-outfit change nga siya para sa mismong SONA 2024.

Head-turner ngang maituturing ang pangalawang gown ni Heart, na isang backless white Filipiniana. Ang bongga!

Mukhang proudly local ang ibinida ni Heart sa dalawang red carpet dahil gawa ang mga gowns niya ng renowned Filipino fashion designer na si Michael Leyva, na siya ring gumawa ng barong ni SP Chiz.

It’s so nice to see na bukod sa mga tatalakayin na isyung pambansa ay pinaghahandaan din nila ang kanilang mga isusuot na mistulang eye candy para sa sambayanang Pilipino. Pero of course, I hope we don’t forget the true essence of the SONA amidst the glitz and glamour that comes with it.

‘Yun na! (Carl Balasa)