Hacker, big boss ng scam hub sa Pampanga dinakma

ISANG Chinese na hinihinalang hacker at big boss ng kilalang operator ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) hub sa Pampanga ang dinampot sa isinagawang operasyon ng Bureau of Immigration (BI) sa La Union noong Linggo.

Sa ulat ng BI Fugitive Search Unit (BI-SFU) sa pakikipag-ugnayan sa La Union Police Provincial Office (UPPO), isa umanong bihasang hacker at kilalang big boss ng Lucky South 99 na siyang operator ng sinalakay na POGO hub sa Porac, Pampanga ang suspek na hindi muna tinukoy.

Ayon kay BI-SFU chief Rendel Sy, konektado ang grupo ng mga hacker na pinamumunuan ng suspek sa POGO sa Porac at hina-hack nito ang mga bank account ng kanilang mga kliyente sa US, UK at Middle East.

Nabatid na kailangang present ang mga hacker sa operasyon ng scam hub dahil pilay at hindi gagana ang kanilang raket ‘pag wala ang mga ito.

Sinabi ng BI na malaki ang posibilidad na lumipat ng ibang lugar ang mga scam hub sa Pampanga matapos mabisto ang ilegal nilang operasyon.

Nakakulong ngayon ang suspek sa detention facility ng BI sa Taguig City.

Iniimbestigahan na rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) ang umano’y hacker para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa iba pang mga big boss ng Lucky South 99. (Mina Navarro/Allan Bergonia)