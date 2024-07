Tumanggap ng masigabong palakpakan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. matapos ideklara nito sa kanyang State of the Nation Address (SONA) nitong Lunes na ipagbabawal niya ang lahat ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator (POGO).

Sinabi ng Presidente na ang mga POGO ay nagpanggap na mga lehitimong negosyo subalit ang katotohan ay ito ang mga nasa likod ng ilegal na mga aktibidad gaya ng financial scamming, mone¬y laundering, prostitusyon, human trafficking, kidnapping, brutal na torture at murder.

“Naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taumbayan laban sa mga POGO. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stopped,” giit ni Pangulong Marcos.

“Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today all POGOs are banned!” diin ng Pangulo.

Inatasan ng Pangulo ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na simulan na ang proseso ng pagsasara ng mga POGO hang-gang sa katapusan ng 2024.

Inatasan din ng Pangulo ang Department of Labor and Employment na hanapan ng trabaho ang mga Pilipinong maapektuhan sa pagsasara ng POGO.

Nanindigan naman si Pangulong Marcos na pag-aari ng mga Pilipino ang West Philippine Sea sa kabila ng pangha-harass na ginagawa ng China sa rehiyon.

“Ang West Philippine Sea ay hindi isang kathang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay mananatiling atin, hangga’t nag-aalab ang diwa ng ating mahal na bansang Pilipinas,’’ ani Marcos.

Nagpasalamat ang Pangulo sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at mga mangingisda sa rehiyon sa pagprotekta at pagsubaybay sa rehiyon.

Sinabi rin ng Pangulo na ipagpapatuloy ang “bloodless war” sa ilegal na droga dahil napatunayang epektibo ito nang makakumpiska ng P44 bilyong halaga ng droga, higit 97,000 suspek ang naaresto at P500 milyong dirty money ang naka-freeze.

“Extermination was never one of them,” wika ng Pangulo sa kanyang polisiya kontra ilegal na droga.

Sa panimula ng talumpati ay inamin ng Pangulo ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas kaya gumawa siya ng hakbang na tapyasin ang taripa upang mapababa ang presyo ng bigas.

Sa lahat ng sinabi ng Pangulo, ang pag-ban sa POGO ang pinakamarami ang palakpakan habang nakatayo ang mga senador, kongresista at mga bisita sa Batasang Pambansa. (Aileen Taliping/Vincent Pagaduan)