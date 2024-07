Lumagda ang nangungunang finance application na GCash sa isang Memorandum of Agreement kasama ang National Council for Disability Affairs (NCDA) upang mapaigting at mapalakas ang inklusibong workplace para sa mga taong may kapansanan.

Layunin ng kompanya na mapagsama-sama ang mga komprehensibong polisiya, makabagong mga programa, at accessible at ligtas na espasyo para sa mga may kapansanan sa taong 2025. Ito ay upang mapatibay ang misyon at pangako ng kompanya tungo sa Diversity, Equity, and Inclusion (DE&I).

Ang naturang inisyatiba ay suportado ng lead agency ng bansa para sa disability affairs, ang NCDA.

Ayon kay GCash Chief People Officer Robert Gonzales, nasasabik silang makipagtulungan sa NCDA upang malaman ang pangangailangan ng mga may kapansanan mula sa isang kompanya magmula sa accessibility at sa iba’t ibang inclusivity measures.

“We want them to look at GCash as a place to grow their careers without limitation, discrimination, and barriers,” sabi ni Gonzales.

Kasama sa nasabing kolaborasyon ang internal practices at targeted recruitment efforts tulad ng bagong hiring policy para sa mga may kapansanan, mga learning session, at partisipasyon sa Philippine Disability Convention and Expo ng NCDA.

“We are here with our hearts full of hope that this is a good first step for advancing the rights of persons with disability with a company like GCash,” sabi naman ni NCDA Programs Management Division Chief Atty. Rhealeth Krizelle Ramos.

Naitala sa isang employee survey ng GCash na mahigit 22% ng mga empleyado nito ay kabilang sa persons with disabilities (PWDs) na karamihan ay mayroong visual impairments.

Ayon kay GCash Head of Sustainability CJ Alegre, ipinagmamalaki ng GCash ang kanilang misyon at pangako sa komunidad ng mga PWD na ayon sa kanya ay isang mahalagang sektor para sa kompanya.

Ayon sa World Health Organization, 16% ng global population o mahigit 1.3 bilyong tao ay mayroong iilan at iba’t ibang porma ng kapansanan.

Ang mga kapansanang dulot ng mga aksidente, sakit, at iba pang health conditions ay idinidiin ang pangangailangan ng mga workplace policy na magpoprotekta sa mga PWD, kaya naman nais ng GCash na ipatupad ang mga ito para sa kanilang mga empleyado.

“Leading with integrity is one of the sustainability pillars of GCash, and this reveals our commitment to value and empower our employees, foster their well-being, invest in their development, and drive inclusivity in the workplace,” dagdag pa ni Alegre.

Sa Pilipinas, naitala ng Philippine Statistics Authority (PSA) sa kanilang 2016 National Disability Prevalence Survey na mahigit 12% ng mga Pilipinong may edad 15 pataas ay mayroong malalang kapansanan, 47% ay mayroong katamtamang kapansanan, at 23% ay mayroong kainamang kapansanan.