Felix Punzalan nahahanay sa mga bigating breeder

ISA sa mga hinahangaan na breeder sa industriya ng sabong si Felix Punzalan dahil sa mga ipinakikitang performance ng kanyang mga warrior sa ruweda sa mga sinasalihang derby.

Sumasali sa mga big rvent at marami na ring pinagkampeonan si Punzalan kaya naman kilala ang kanyang manukan na Speed and Power GameFarm.

Si Punzalan ang kasalukuyang vice chairman ng Unified Cockers Club (UCC) sa Pasay City Cocpit Arena (PCCA).

Maraming beses nang nagkampeon sa mga derby sa Pasay, sa mga Invitational Derby na 4-Stag, 5-Stag at sa 6-Stag derbies si Punzalan.

Gamit ang “Speed & Power GF” entry, nag-overall first runner-up siya sa 2024 World Slasher Cup Invitational 9-Cock Derby na ginanap sa Smart Araneta Coliseum noong Enero 29 hanggang Pebrero 4 matapos umiskor ng 7.5 points.

Ang nagkampeon noon ay nagrehistro ng 8 points.

Maituturing na kahanay si Punzalan ang mga big time breeder at cocker na sina Charlie “Atong” Ang, Gerry Ramos, Sonny Lagon, Biboy Enriquez, Honey Yu, Edwin Tose, Patrick Antonio, Teng Ranola at Allen Amador.

Samantala, may pa-derby si sabong sensation Ka Rex Cayanong sa August 20, ang 6- Stag Derby sa New Antipolo Coliseum na may P1.1M guaranteed prize. (Elech Dawa)