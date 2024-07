Extension offer ng Clippers nakakabastos – Paul George

IPINANGALANDAKAN ni Paul George sa kanyang podcast na ayaw niya sanang layasan ang Clippers pero “disrespectful” daw ang offer ng team.

Pumirma na si PG ng four-year, $212 million contract sa Philadelphia 76ers.

Ayon naman kay Clippers owner Steve Ballmer, ibinigay lang daw nila ang best offer sa ilalim ng bagong collective bargaining agreement ng NBA.

“I love Paul,” ani Ballmer nang ipasilip sa media ang bagong home arena ng Clippers, ang Intuit Dome.

Ayaw daw niyang pakawalan ang big man, pero nangyari na.

“He wanted to go and I respect him for that,” dagdag ni Ballmer. “Basketball players don’t have that many years in their lives to really make money, etcetera. I wish he was here and I wish him well. We got a lot of great players we added that we wouldn’t have been able to add otherwise.”

Muling pinapirma ng LA si James Harden, idinagdag sina Derrick Jones, Jr., Nicolas Batum, Kevin Porter, Jr. at Mo Bamba – posibleng galing ito sa naipon nang hindi pumirma si George.

Trinade din ng Clippers si Russell Westbrook sa Utah Jazz kapalit ni Kris Dunn. (Vladi Eduarte)