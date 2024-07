Enchong ‘di sinulot sina Joshua, Carlo sa serye ni Anne

Marami ang nagtataka kung bakit nasa GMA Gala 2024 ang Kapamilya star na si Enchong Dee kahit wala naman siyang proyekto sa Kapuso network.

Isa nga sa maagang rumampa sa red carpet si Enchong na suot ang creation ng fashion designer na si Andrei David.

Pinag-usapan nga si Enchong ng mga online marites na nag-one plus one at inisip na may proyekto itong gagawin sa GMA Network.

Inakala rin nila na sa Kapuso network eere ang Philippine adaptation ng ‘It’s Okay To Not Be Okay’ kung saan ay kasama si Enchong sa cast base sa mga post mula sa taping ng show sa Iloilo.

May lumabas ding chika na isa sa male lead stars ng serye na sina Carlo Aquino at Joshua Garcia ang papalitan daw ni Enchong.

Post ng isang alt account sa X (dating Twitter), “Sino kaya ang papalitan ni Enchong Dee sa It’s Okay To Not Be Okay PH adaptation? At sinong Kapuso starlet kaya ang napiling isahog ng GMA Network sa bonggang seryeng ito?”

Ayon sa aming source, walang papalitang aktor at talagang bahagi si Enchong ng supporting cast ng Kapamilya serye at sa TV5 ito eere at hindi sa GMA-7, ha!

So hindi sinulot ni Enchong kahit na sino kina Joshua at Carlo sa serye ni Anne, ‘noh?!

Sa post naman ni Enchong sa social media, sinabi niyang galing ang kanyang invite sa GMA Gala sa kanyang beauty and health clinic na ini-endorse.

‘Yun na! (Byx Almacen)