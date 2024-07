Dindin Manabat sasagupain mga dating kakampi sa Akari

STORY TEXT:

POOL A W L

Chery Tiggo 2 0

PLDT 2 0

Nxled 1 1

Creamline 1 1

Farm Fresh 0 2

Galeries Tower 0 2

POOL B W L

Petro Gazz 1 0

Cignal 1 0

Akari 1 0

ZUS Coffee 0 1

Capital1 0 1

Choco Mucho 0 1

Mga laro sa Martes: (PhilSports Arena)

1:00pm – ZUS Coffee vs Cignal

3:00pm – Choco Mucho vs Akari

5:00pm – Capital1 vs Petro Gazz

ASINTA ng Cignal at ng Petro Gazz ang kanilang ikalawang sunod na tagumpay laban sa ZUS Coffee at Capital1, ayon sa pagkakasunod-sunod, ngayong Martes, habang ang Akari ay nahaharap sa isang mabigat na hamon sa paghahangad ng isa pang panalo, na babangga sa Choco Mucho tampok ang dating player na si Dindin Santiago Manabat, sa Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Sa mga nangungunang reinforcement at maaasahang lokal na crew, mariing inilunsad ng HD Spikers at ng Angels ang kanilang mga mid-season conference campaign, na itinapon ang Flying Titans at Thunderbelles sa pamamagitan ng 3-0 na mga ruta sa unang laban kamakailan, upang maging bahagyang paborito kontra Thunderbelles at Solar Spikers, ayon sa pagkakabanggit.

Ang Chargers, na dating tinalo ang Solar Spikers sa apat na set, ay naghahanda para sa isang malakas na laban mula sa Flying Titans, na gustong tubusin ang kanilang mga sarili mula sa isang shutout loss sa hot-starting HD Spikers sa aksiyon ng Pool B.

Nakatakda ang Akari para sa isang maagang reunion sa court kasama ang dating matatag na si Dindin, na lumipat sa Flying Titans nitong offseason.

Matapos lampasan ang Capital1, ipinahayag ni Japanese head coach Taka Minowa ang kanyang pagtuon sa pagbuo ng koneksyon sa pagitan ng import na si Oly Okaro at ng iba pang Chargers dahil sa kanilang limitadong oras ng paghahanda bago ang kumperensiya.

“Simula noong palitan ng mga manlalaro ng Akari-Nxled, wala na kaming sapat na oras para mag-ensayo dahil maraming mga manlalaro ang na-injured noong nakaraang conference at pagkatapos naming mag-ensayo. Hanggang sa dumating si Oly (Okaro) sa Akari, wala pa kaming nagawang six-on-six,” ani Minowa.

“Siguro this time, we will start doing six-on-six and also build the team’s connection, lalo na wala kaming tune-up. Kailangan nating i-maximize ang oras na ito para maging mas mahusay at magkaroon din ng koneksiyon kay Oly. As a coach, this is my purpose iyung combination with Oly and integrating her with Akari.”

Dahil sa pananabik ng Flying Titans na makakuha ng panalo sa likod ng Greek import na sina Zoi Faki, Manabat at Maddie Madayag, kakailanganing makuha ni Minowa ang pinakamahusay mula kina Okaro, Ivy Lacsina at Michelle Cobb.

Layunin ni MJ Perez na malampasan ang kanyang 22-point performance laban sa Flying Titans bilang HD Spikers, na ipinagmamalaki rin ang mga talento tulad nina Ces Molina, Chin Basas, Gel Cayuna, Roselyn Doria at Riri Meneses para sa kanilang ikalawang sunod na panalo. (Lito Oredo)