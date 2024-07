Isasantabi ng Senado ang mga panukalang may kaugnayan sa Charter change (Cha-cha) sa huling regular session ng 19th Congress upang bigyang daan ang mas mahahalagang batas na tunay na magpapabuti sa buhay ng mga Pilipino.

Sa talumpati ni Senate President Francis “Chiz” Escudero, sinabi niyang kailangan nilang tumutok sa mga panukalang batas na maghahatid ng direktang benepisyo sa publiko at iwasan ang mga mungkahing nagdudulot ng pagkakawatak-watak at alitan sa pulitika.

“In this final regular session of the 19th Congress, following Quezon’s advice, we will set aside items which merely dissipate our energy and di-vide the public,” pahayag ni Escudero na tumutukoy sa yumaong Pa¬ngulong Manuel L. Quezon, ang nagsilbing kauna-unahang Senate president ng bansa mahigit isang siglo na ang nakalipas.

Kinumpirma ng pinuno ng Senado na hindi bibigyan ng agarang atensiyon ang mga panukala sa pagretoke ng Konstitusyon at susundin ang ka-raniwang proseso ng lehislatura, kung isasaalang-alang man ito. (Dindo Matining/Reymund Tinaza)